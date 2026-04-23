Нидерланды не позвали РФ на мероприятия в честь окончания Второй мировой войны Посольство: Нидерланды не препятствуют организации мероприятий ко Дню Победы

Москва23 апр Вести.Российское посольство в Нидерландах запланировало мероприятия в честь Дня Победы, Гаага не препятствует их проведению. Об этом РИА Новости сообщили в диппредставительстве.

В дипмиссии рассказали, что ключевым событием станет церемония возложения венка на мемориале "Советское поле славы" около города Амерсфорт, в которой примет участие посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин.

Также проведение памятных мероприятий в честь Дня Победы планируется в самом посольстве, в том числе торжественный прием.

Что касается отношения местных властей, прямых препятствий для проведения этих акций не отмечаем уточнили там

Между тем российские представители не получили приглашения на памятные мероприятия от Нидерландов, отметили в дипмиссии. По мнению посольства, подобные действия Гааги не вызывают удивления, поскольку Европа проводит сознательную политику по переписыванию истории.

В Нидерландах основные памятные даты, связанные с окончанием Второй мировой войны в Европе, приходятся на 4 и 5 мая – это День памяти и День освобождения от нацистской оккупации. В последние годы местные власти каких-либо приглашений на официальные мероприятия нам не направляют сказали в посольстве

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность вновь посетить мероприятия в Москве по случаю празднования Дня Победы.