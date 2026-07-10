"Вы же-с и вандалы-с": Захарова об осквернивших кладбище воинов СССР в Голландии в МИД рассказали, какие вандалы осквернили кладбище советских воинов в Голландии

Москва10 июл Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с осквернением кладбища советских солдат в нидерландском Лесдене. В частности, она рассказала, кто на самом деле виноват в произошедшем.

Власти Нидерландов называют произошедшее делом рук неких "вандалов"... Что ж, мы скажем, кто эти вандалы. Перефразируя Федора Михайловича Достоевского: "Вы же-с и вандалы-с" написала дипломат в своем Telegram-канале

Захарова пояснила, что именно власти западных стран десятилетиями создавали атмосферу, в которой преступления такого рода стали возможны. В частности, речь идет о массовом сносе памятников, переписывании истории и продвижении псевдоисторических концепций, включая "равную ответственность" за развязывание Второй мировой войны.

Глумились над памятью наших воинов-освободителей Европы, не приглашали российских представителей и ветеранов на памятные мероприятия, пытались вычеркнуть решающий вклад Советского Союза в Победу, подменяя исторические факты политической конъюнктурой, создавали псевдоисторические механизмы, вроде советоевропейской обсерватории по вопросам преподавания истории, убеждая всех, что Европу от нацизма очистили... украинцы добавила она

Дипломат подчеркнула, что именно власти стран коллективного Запада "вскормили" нацизм на Украине и годами разрушали уважение к исторической памяти. По ее словам, осквернение кладбища является прямым следствием ведения такой политики.

Официальный представитель МИД РФ также заявила, что Москва не станет замалчивать этот инцидент. Она пообещала, что в ближайшее время посольство России в Амстердаме даст комментарий по этому поводу.