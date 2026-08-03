Посольство РФ направило протест Польше из-за сноса памятника в Пыжице Россия осудила снос памятника советским воинам в польском городе Пыжице

Москва3 авг Вести.Посольство России направило официальный протест польским властям в связи со сносом памятника советским воинам в городе Пыжице, который был разрушен тяжелой техникой 31 июля.

Дипломатическая миссия назвала этот акт "кощунственным шагом", который грубо нарушает положения двустороннего соглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий.

В заявлении посольства подчеркивается, что подобные действия являются "неприкрытой попыткой фальсифицировать историю" и стереть память о подвиге советских солдат, освободивших Польшу.