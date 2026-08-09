В центре Приштины демонтирован украинский флаг В центре Приштины после слов Зеленского убрали украинский флаг

Москва9 авг Вести.Власти самопровозглашенной республики Косово демонтировали большой украинский флаг, размещенный в центре Приштины. Произошло это после того как Киев подтвердил непризнание независимости Косово. Об этом сообщил мэр Приштины Перпарим Рама в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Ранее лидер Сербии Александр Вучич принял в Белграде лидера киевского режима Владимира Зеленского. В ходе встречи Зеленский подтвердил позицию Украины о непризнании независимости Косово, провозглашенной в одностороннем порядке.

Когда Косово не уважают, главный город Приштина отвечает тем же заявил Рама

Он также опубликовал видео демонтажа с многоэтажного здания большого украинского флага с названием страны.

После начала специальной военной операции косовоалбанские власти в Приштине поддержали санкционные меры против России.

Сербия, в свою очередь, не присоединилась к антироссийским санкциям. В марте 2022 года Вучич сообщал, что Белград поддержал 4 из 13 пунктов резолюции ООН, осуждавшей действия России на Украине. По его словам, эти пункты не предусматривали введения санкций и отчуждения имущества российских компаний в Сербии.

В начале июня этого года власти города Люблина на востоке Польши приняли решение снять флаг Украины со здания городской ратуши, где он висел на протяжении четырех лет.