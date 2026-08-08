Протест против приезда Зеленского прошел у администрации президента Сербии

Сербы устроили митинг против приезда Зеленского в Белград Протест против приезда Зеленского прошел у администрации президента Сербии

Москва8 авг Вести.Несколько десятков человек устроили митинг около администрации президента Сербии. Они выступили против приезда главы киевского режима Владимира Зеленского.

Организатором демонстрации стало оппозиционное парламентское движение "Мы – сила народа". Участники собрались около памятника российскому императору Николаю II в центре Белграда через дорогу от здания администрации президента Сербии, уточнил ТАСС.

В руках демонстранты держали перечеркнутое фото главы киевского режима, растяжку с портретом президента России Владимира Путина, а также флаги РФ и Сербии.

Зеленский 7 августа посетил Сербию с официальным визитом. В субботу, 8 августа, у него состоялись переговоры с сербским президентом Александром Вучичем.