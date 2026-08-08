Офицеров-Бельский: Зеленский хочет склонить Вучича к санкциям против России Офицеров-Бельский: Зеленский хочет склонить Сербию к санкциям против РФ

Москва8 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский во время своего визита в Сербию может попытаться склонить Белград к антироссийским санкциям, заявил глава группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский в интервью RTVI.

Зеленский рассчитывает перетянуть Сербию на сторону Запада и добиться от президента Сербии Александра Вучича введения санкций против России, однако содержательной повестки между двумя сторонами нет, отметил эксперт.

Белград занимает взвешенную позицию и не заинтересован в присоединении к антироссийским санкциям. Сербия извлекает экономическую выгоду из поставок товаров, которые замещают ушедшую с российского рынка европейскую продукцию, а отказываться от такого курса невыгодно, пояснил Офицеров-Бельский.

Разговоры же о военной помощи Киеву вовсе утратили актуальность.

Так что Сербии это (присоединение к санкциям против России – прим. ред.) совершенно невыгодно заключил эксперт

Между тем пресс-служба Вучича сообщила, что Зеленский 8 августа прибудет в Белград с официальным визитом. По данным украинских СМИ, глава киевского режима уже прилетел в Сербию.