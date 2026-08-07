Зеленский прибыл в Сербию с усиленной личной охраной Зеленский существенно увеличил число охранников в ходе поездки в Сербию

Москва7 авг Вести.Владимир Зеленский прибыл с первым официальным визитом в Сербию, существенно уплотнив состав своей личной охраны.

На кадрах приземления в аэропорту Белграда, размещенных в официальном Telegram-канале Зеленского, зафиксировано значительно большее количество телохранителей по сравнению с его прошлыми зарубежными поездками в Великобританию, Ирландию или Бельгию. Один из сотрудников службы безопасности сопровождал его с разложенным пуленепробиваемым дипломатом-щитом.

7 августа в рамках визита запланированы переговоры Владимира Зеленского с президентом Сербии Александром Вучичем.