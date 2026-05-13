Зеленский с женой прилетели в Румынию на саммит "Бухарестской девятки"

Москва13 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский прилетел в Румынию для участия в саммите "Бухарестской девятки". Кадры его прибытия публикует УНИАН.

Судя по видео, он прилетел в компании своей супруги Елены Зеленской.

По информации украинских СМИ, на полях саммита Зеленский проведет "ряд важных встреч", на которых постарается привлечь дополнительные ресурсы на военные расходы.

В мероприятии должны принять участие представители таких стран, как Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Словакия, Чехия и Эстония.

Ранее сообщалось, что политический кризис в Румынии может ослабить один из важнейших региональных центров поддержки Украины.