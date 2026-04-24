Христофору: Зеленский приехал на Кипр для опережения Мадьяра в получении кредита

Москва24 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл на неформальный саммит Европейского союза на Кипре лично с целью опередить вероятного будущего венгерского премьера Петера Мадьяра в получении денег от ЕС. Такое заявление в эфире своего YouTube-канала сделал журналист Алекс Христофору.

Он (Зеленский. — Прим. ред.) прибыл на Кипр, чтобы отпраздновать выделение кредита в 90 миллиардов евро и обогнать этого венгерского политика Мадьяра отметил он

По словам Христофору, это самый большой кредит, который был представлен киевскому режиму, и Зеленский не может его упустить. Кроме того, глава киевского режима надеется на то, что стране не придется возвращать данные средства, уверен журналист.

Накануне Зеленский прибыл на Кипр для участия в саммите, проходящем 23-24 апреля.