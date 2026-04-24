Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию на переговоры по безопасности и нефти

Владимир Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию на переговоры по безопасности и нефти

Москва24 апр Вести.В Саудовскую Аравию прибыл глава киевского режима Владимир Зеленский. Он намерен провести переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

В ходе рабочей встречи будут обсуждаться договоренности с Королевством в сфере безопасности, энергетики и инфраструктуры добавил Зеленский

До этого украинские СМИ проинформировали, что Зеленский 23 апреля встретился с лидерами входящих в Евросоюз стран. Он поблагодарил своих зарубежных партнеров за выделение кредита на 90 миллиардов евро для Украины. По словам Зеленского, на эти средства Киев усилит армию и нарастит производство систем ПВО. Окрыленный кредитом Зеленский уже выставил ультиматум Евросоюзу, а также заявил, что будет добиваться полноценного членства Киева в организации.

Зеленский назвал день принятия решения о выделении денег Киеву отличным. Но Евросоюз недолго будет праздновать принятие помощи Киеву из-за раскола внутри блока, отмечает издание Politico. В ЕС нет единства ни в вопросах по Ближнему Востоку, ни по членству Украины в объединении, добавляет газета.