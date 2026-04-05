Москва5 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в сирийскую столицу Дамаск, об этом информирует протурецкое издание Clash Report в социальной сети X.

В статье говорится, что в арабское государство также прибыл министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По данным издания, они намерены провести совместное совещание с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

В сентябре 2025 года Украина и Сирия восстановили дипломатические связи, которые ранее были прерваны по решению украинской стороны.