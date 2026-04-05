Москва5 апрВести.Глава МИД Турции Хакан Фидан, глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Сирии Ахмед аш-Шараа проведут трехстороннюю встречу в Дамаске в понедельник, 6 апреля. Об этом сообщает телеканал NTV.
Планируется, что министр иностранных дел Фидан проведет трехстороннюю встречу с находящимся с визитом в Сирии Владимиром Зеленским и президентом Сирии Ахмедом Шарасказано в сообщении
Уточняется, что в рамках визита глава турецкого дипведомства проведет ряд контактов, в ходе которых обсудит двусторонние отношения и региональные вопросы. Кроме того, в рамках переговоров планируется обсудить вопросы безопасности и угрозы для Сирии.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Турцию.