В Евросоюзе снова проигнорировали приезд Зеленского Власти Румынии не встретили Зеленского в аэропорту Бухареста

Москва13 мая Вести.Власти Румынии не приехали в аэропорт Бухареста, чтобы встретить у трапа самолета главу киевского режима Владимира Зеленского и его жену Елену. Это следует из видео, которое опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

Глава киевского режима приехал в Румынию для участия в саммите "Бухарестской девятки". В своем канале в мессенджере он поделился планами на этот съезд. По его словам, он собирается в очередной раз "привлечь дополнительные ресурсы для обороны" Украины и расширять формат Drone Deals.

Однако в аэропорту Бухареста Зеленского встретил лишь посол Украины в Румынии Игорь Прокопчук. Президент республики Никушор Дан, премьер-министр Илие Боложан и другие члены правительства страны не посчитали нужным встретить гостя у трапа его самолета.

Это далеко не первый раз, когда высокопоставленные представители руководства стран, куда приезжает Зеленский, не встречают его в аэропорту. Так, например, в марте 2026 года у трапа воздушного судна его также поприветствовал лишь посол Украины в Британии Валерий Залужный.