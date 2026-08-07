Йованович: визит Зеленского в Сербию испортит отношения Белграда с Москвой

В Сербии испугались, что визит Зеленского в Белград испортит отношения с Россией Йованович: визит Зеленского в Сербию испортит отношения Белграда с Москвой

Москва7 авг Вести.Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Белград противоречит национальным интересам Сербии и может негативно сказаться на ее отношениях с Россией. Такое мнение выразил председатель оппозиционной Новой демократической партии Сербии Милош Йованович.

Объявленный визит Владимира Зеленского и в целом внешняя политика [президента Сербии] Александра Вучича прямо противоречат государственным и национальным интересам Сербии… Этот визит значительно ослабит отношения с Российской Федерацией и потенциально поставит под сомнение поддержку, которую Россия оказывает Сербии - от защиты территориальной целостности до энергетического сектора написал Йованович на своей странице в соцести X

По его словам, заявления о том, что основной темой встречи станут торговые отношения, звучит наивно в нынешних геополитических обстоятельствах, "если только речь не идет об экспорте сербских оружия и боеприпасов на Украину".

Также оппозиционер добавил, что подобные шаги со стороны президента Сербии подтверждают предположения, что Вучич постепенно, но основательно подчиняет страну Западу.

Ранее пресс-служба сербского лидера распространила информацию о готовящемся визите Зеленского в Белград.