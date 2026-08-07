Москва7 авг Вести.Визит Владимира Зеленского в Белград противоречит желанию граждан Сербии и был совершен в качестве акта мести Евросоюзу (ЕС). Об этом заявил бывший вице-премьер Сербии и основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин в беседе с РИА Новости.

Визит Владимира Зеленского не является желанием граждан Сербии, ни потребностью руководства Сербии. Приезд является результатом давления ЕС и мести за то, что Сербия единственная в Киеве не подписала антироссийскую декларацию, как того требовал ЕС сказал он

По мнению эксперта, во время визита Зеленского Сербия может еще раз дать Киеву понять, что республика не последует примеру Черногории и не станет вводить визовый режим для граждан РФ. Также, подчеркнул Вулин, Белград не станет присоединяться к "антироссийской коалиции и истерии" и не будет вводить санкции против Москвы. Встать в этих вопросах на сторону Украины Сербию не обязывает даже непризнание Киевом Косово.

Собеседник агентства подчеркнул, что также необходимо указать Зеленскому, что Сербия не продаст ни одного патрона Украине или любой другой стране, которая могла бы передать сербские боеприпасы "врагам наших русских братьев".