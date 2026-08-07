Зеленский впервые прибыл в Сербию Глава киевского режима Зеленский прилетел в Сербию

Москва7 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский прилетел в Сербию, это первый его визит в балканскую страну. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

Ожидается, что в рамках визита Зеленский проведет встречу с президентом Сербии Александром Вучичем.

По словам высокопоставленного киевского чиновника, визит имеет символическое значение, так как Белград традиционно считается союзником Москвы.

Нам нужно оттянуть сербов от России сказал источник агентства

В украинской власти считают, что своим визитом в Белград Зеленский "даст пощечину россиянам".

В начале июля в Белграде прошла конференция председателей парламентов стран-кандидатов на вступление в Евросоюз, участие в которой принял председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук​​​. Он сделал русофобскую пропаганду стержневой темой мероприятия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сожаление в связи с тем, что антироссийские заявления Стефанчука не встретили должной реакции со стороны организаторов конференции.

В середине июня прошлого года выяснилось, что Сербия нарастила поставки боеприпасов Украине через альтернативные маршруты, несмотря на заявленный нейтралитет. Данные обнародовала Служба внешней разведки России.