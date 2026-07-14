Москва14 июлВести.Президент Сербии Александр Вучич объявил о своем намерении прибыть на пятую встречу глав Украины и государств Юго-Восточной Европы. Об этом сербский лидер заявил в ходе брифинга.
Саммит запланирован на 15 июля в Киеве. Он отметил, что присутствовал на всех четырех предыдущих подобных встречах.
Я уже побывал на четырех встречах: в Одессе, Дубровнике, Афинах и Тиране, но даже это будет непросто, учитывая предложенную декларацию и все остальноесказал Вучич
Президент Сербии пояснил, что Белград не согласен с рядом пунктов итоговой декларации и может не принять ее.
Ранее Вучич рассказал, что страны Европы активно вооружают Украину, налаживая совместное военное производство и отправляя Киеву военную технику.