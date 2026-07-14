Вучич примет участие в украинском саммите в Киеве Вучич заявил о планах принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа

Москва14 июл Вести.Президент Сербии Александр Вучич объявил о своем намерении прибыть на пятую встречу глав Украины и государств Юго-Восточной Европы. Об этом сербский лидер заявил в ходе брифинга.

Саммит запланирован на 15 июля в Киеве. Он отметил, что присутствовал на всех четырех предыдущих подобных встречах.

Я уже побывал на четырех встречах: в Одессе, Дубровнике, Афинах и Тиране, но даже это будет непросто, учитывая предложенную декларацию и все остальное сказал Вучич

Президент Сербии пояснил, что Белград не согласен с рядом пунктов итоговой декларации и может не принять ее.

Ранее Вучич рассказал, что страны Европы активно вооружают Украину, налаживая совместное военное производство и отправляя Киеву военную технику.