Вучич: в Европе растёт поддержка идеи Трампа о переговорах по Украине

Президент Сербии: риторика в ЕС меняется в пользу переговоров, предложенных США Вучич: в Европе растёт поддержка идеи Трампа о переговорах по Украине

Москва10 июн Вести.Президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью телеканалу Fox News, что идея президента США Дональда Трампа о необходимости переговоров для завершения конфликта на Украине получает всё более широкую поддержку в Европе. Выступление сербского лидера цитирует ТАСС.

Когда президент Трамп предлагал переговоры, то все в Европе, да и не только в Европе, говорили нет переговорному процессу… а сейчас, вы видите, все подходят всё ближе к той позиции Трампа по переговорам… и все сейчас хотели бы их начать заявил Вучич

Сербский президент подчеркнул, что предпочтительнее вести длительные переговоры, чем прибегать к военным действиям.

Лучше провести тысячи дней переговоров, чем один день военных действий заключил сербский президент

Интервью Вучича прозвучало на фоне активных дискуссий в европейских столицах о путях урегулирования конфликта; комментарии от официальных представителей США и стран ЕС в связи с его высказываниями в релизах на момент публикации не поступали.