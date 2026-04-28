Вучич: если бы я был американцем, я бы проголосовал за Трампа

Вучич: если бы я был американцем, то проголосовал бы за Дональда Трампа Вучич: если бы я был американцем, я бы проголосовал за Трампа

Москва28 апр Вести.Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, будь он гражданином США, отдал бы свой голос за американского лидера Дональда Трампа. Об этом он рассказал в подкасте The Rest Is Politics на YouTube.

Вучич отметил, что не может оправдать каждый шаг Трампа, однако, по его словам, он понимает американцев, которые голосовали за нынешнего президента.

Если бы я был американцем, я бы проголосовал за Дональда Трампа сказал он

Отвечая на вопрос интервьюера о том, считает ли Вучич Трампа религиозным человеком, президент Сербии ответил отрицательно. При этом он отметил, что глава Белого дома говорил о семейных ценностях и высказывался против трансгендеров (представители ЛГБТ-движения, запрещенного в РФ) и некоторых других проявлений, и именно такая риторика находит отклик у части сербского общества.

Ранее Вучич раскритиковал риторику западных стран в адрес России. Сербский лидер подчеркнул, что важно учитывать существование разных культур и традиций. По его словам, на Западе нередко выставляют себя "маяком демократии", а Россию – "маяком зла", и на этом строят всю картину происходящего.