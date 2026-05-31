Москва31 мая Вести.Президент Сербии Александр Вучич в интервью газете Breitbart раскрыл причины высокой популярности президента США Дональда Трампа среди своих соотечественников.

По мнению главы государства, поддержка американского политика в сербском обществе обусловлена его политическим стилем и верностью традиционным идеалам.

Вучич пояснил, что гражданам республики импонирует способность Трампа поднимать значимые вопросы и обсуждать их с консервативной точки зрения.

Сербский лидер подчеркнул, что его сограждане ценят в главе Белого дома рациональность, прагматизм и приоритетное внимание к вопросам экономики. Кроме того, Вучич отметил, что в Сербии всегда с симпатией относились к Соединенным Штатам и вдохновляющей истории об "американской мечте".

Он также добавил, что важным фактором является приверженность Трампа христианским ценностям и его стремление к достижению мира.

Ранее Вучич заявил, что, будь он гражданином США, отдал бы свой голос за Трампа.