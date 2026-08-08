Москва8 авг Вести.Президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика поддерживает территориальную целостность Украины. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.

Мне кажется, самое важное – это то, что Сербия и я как ее президент подчеркнули нашу поддержку Устава и резолюции ООН, что означает территориальную целостность всех стран-членов ОО, а также территориальную целостность Украины сказал он

Вучич вдобавок выразил признательность главе киевского режима за то, что Украина также поддерживает целостность Сербии. Он также заявил, что Киев всегда сможет "пользоваться полной поддержкой Белграда" на пути вступления в Евросоюз (ЕС).