Вучич не обсуждал с Зеленским военное сотрудничество Украины и Сербии Вучич: военное сотрудничество Украины и Сербии с Зеленским не обсуждалось

Москва8 авг Вести.Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе визита Владимира Зеленского не обсуждал с ним военное сотрудничество в настоящее время. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой киевского режима.

Мы не разговаривали о каком-либо военном сотрудничестве сегодня и в настоящее время, а что будет, когда вооруженный конфликт завершится, – это другой вопрос сказал глава республики

Глава киевского режима прибыл в Белград с официальным визитом 7 августа. В тот же день он встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. По итогам переговоров стороны подписали меморандум о взаимопонимании.

В середине прошлого года выяснилось, что Сербия нарастила поставки боеприпасов Украине через альтернативные маршруты, несмотря на заявленный нейтралитет. Данные обнародовала Служба внешней разведки России. Прикрытием служила схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников.

В российской спецслужбе тогда заявили, что вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну, итогом которой в Европе хотели бы видеть стратегическое поражение России, исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия.