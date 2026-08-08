Москва8 авгВести.Владимир Зеленский, приехавший с официальным визитом в Сербию, в субботу начал переговоры с президентом страны Александром Вучичем, сообщается в Telegram-канале Зеленского.
Зеленский впервые приехал в Сербию в пятницу с усиленной личной охраной.
Встреча с Александром Вучичем во Дворце Сербииотмечается в сообщении
Сербская оппозиционная партия "Мы — сила народа" в связи с визитом Зеленского отмечала, что его поездка негативно скажется на отношениях Белграда и Москвы. По словам бывшего сербского вице-премьера и основателя партии "Движение социалистов" Александра Вулина, визит Зеленского в Белград противоречит желанию граждан Сербии.