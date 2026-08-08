Украина и Сербия подписали меморандум, касающийся животных и пищевых продуктов

Украина и Сербия подписали меморандум Украина и Сербия подписали меморандум, касающийся животных и пищевых продуктов

Москва8 авг Вести.Украина и Сербия подписали меморандум по сотрудничеству в области здоровья животных и безопасности пищевых продуктов. Подписание документа произошло в присутствии лидера киевского режима Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича.

Меморандум был подписан между Министерством сельского, лесного и водного хозяйства Республики Сербия и Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Ранее в Сербии выразили опасения, что визит Зеленского в страну негативно скажется на отношениях Белграда и Москвы.