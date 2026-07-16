Политолог рассказал, зачем Вучич ездил на саммит в Киев Политолог рассказал о целях поездки Вучича на саммит в Киев

Москва16 июл Вести.Причиной, почему президент Сербии Александр Вучич ездил на саммит в Киеве, может быть необходимость поддерживать отношения со странами Евросоюза ввиду желания Сербии вступить в объединение. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал политолог Юрий Светов.

В среду в Киеве прошел саммит "Юго-Восточная Европа - Украина", участники которого по итогам встречи подписали декларацию. Вучич стал единственным президентом, не поддержавшим этот документ.

Не подписал. А туда зачем он ездил? Вопрос-то встает: что ты там делаешь на враждебном мероприятии, которое четко построено как антироссийское? Вучич при всех словах о России, о поддержке и прочее твердо говорит: "Нам надо вступать в Евросоюз". А чтобы вступить в Евросоюз, надо пресмыкаться перед еврочиновниками. Вот он поехал, там же главное событие – [председателю ЕК] Урсуле фон дер Ляйен вручали орден Европы. И он был при этом. Мы понимаем, что Вучичу надо сидеть на нескольких стульях, потому что у Сербии сложное положение, страна не имеет выхода к морю, у нее границы со странами, которые члены Евросоюза и НАТО, он должен с этим считаться заявил Светов

Ранее сообщалось, что Вучич стал единственным президентом, не подписавшим итоговую декларацию саммита "Юго-Восточная Европа – Украина", который прошел в Киеве.