Вучич отказался подписывать итоговую декларацию саммита в Киеве

Вучич стал единственным президентом, не подписавшим декларацию саммита в Киеве Вучич отказался подписывать итоговую декларацию саммита в Киеве

Москва15 июл Вести.На прошедшем в Киеве саммите "Юго-Восточная Европа – Украина" президент Сербии Александр Вучич отказался подписывать итоговую декларацию. Об этом сообщила сербская газета "Политика".

Издание уточняет, что итоговый документ подписали представители Украины, Албании, Греции, Румынии, Молдавии, Хорватии, Словении, Северной Македонии, Черногории и Болгарии. Также декларацию поддержала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая саммит.

Президент Сербии Александр Вучич был единственным участником саммита "Юго-Восточная Европа – Украина" в Киеве, который не подписал итоговую Киевскую декларацию говорится в тексте издания

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Москва не передавала никаких сообщений Украине через Вучича.