Вучич сравнил позицию Запада по Крыму с их взглядами по Косово

Вучич предложил Западу сказать украинцам о Крыме то же, что сербам о Косово Вучич сравнил позицию Запада по Крыму с их взглядами по Косово

Москва27 апр Вести.Сербский президент Александр Вучич в подкасте британских журналистов The rest is politics сравнил политику Запада в вопросах Косово и Крыма и предложил сказать украинцам то же, что и сербам.

Вучич в интервью в подкасте высказал отношение к проблеме Косово и позиции Запада.

По его словам, Запад, признавший Косово, предлагает сербам "не смотреть в прошлое".

Почему аналогичную фразу не говорят украинцам о Крыме и событиях 2014 года? отметил сербский президент



Вучич добавил, что на Западе "никогда" это не сделают.

Крым стал российским по итогам референдума в марте 2014 года, на котором за его вхождение в состав РФ высказались 96,77% участников при явке 83,1%.

Ранее в МИД РФ обвинили ЕС в провале договоренностей по косовскому урегулированию. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, Евросоюз "пошел по пути фактически автономизации Косова, превращения его в государство".