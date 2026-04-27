Москва27 апрВести.Сербский президент Александр Вучич в подкасте британских журналистов The rest is politics сравнил политику Запада в вопросах Косово и Крыма и предложил сказать украинцам то же, что и сербам.
Вучич в интервью в подкасте высказал отношение к проблеме Косово и позиции Запада.
По его словам, Запад, признавший Косово, предлагает сербам "не смотреть в прошлое".
Почему аналогичную фразу не говорят украинцам о Крыме и событиях 2014 года?отметил сербский президент
Вучич добавил, что на Западе "никогда" это не сделают.
Крым стал российским по итогам референдума в марте 2014 года, на котором за его вхождение в состав РФ высказались 96,77% участников при явке 83,1%.
Ранее в МИД РФ обвинили ЕС в провале договоренностей по косовскому урегулированию. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, Евросоюз "пошел по пути фактически автономизации Косова, превращения его в государство".