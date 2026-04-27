В МИД РФ обвинили ЕС в провале договоренностей по косовскому урегулированию Замглавы МИД РФ Грушко: ЕС провалил улаживание конфликта Косова и Сербии

Москва27 апр Вести.Евросоюз провалил свои обязательства по улаживанию конфликта между Косово и Сербией, заявил в интервью ИС "Вести" замглавы МИД России Александр Грушко.

Мы поддерживаем переговоры между Приштиной и Белградом, они ведутся по целому ряду проблем, которые касаются жизни людей в Косове. К сожалению, в свое время мы поддержали Евросоюз, который взялся за то, чтобы урегулировать фундаментальные проблемы, основные проблемы взаимоотношений между Косово и Сербией. Ключевым элементом было, конечно, создание сообщества сербских муниципалитетов на территории Косова. Потом, как обычно бывает, Европейский союз забыл о своих обязательствах, полностью провалился в том, что касается выполнения Брюссельского соглашения, в котором были зафиксированы все те элементы, которые реально объективно могли бы вести к кардинальному оздоровлению ситуации сказал он

Россия, напомнил дипломат, выступает за соблюдение принятой Совбезом ООН резолюции 1244 от 1999-го года. Принятие резолюции позволило вернуть процесс косовского урегулирования в политико‑правовое поле ООН.

[ЕС] пошел по пути фактически автономизации Косова, превращения его в государство. Мы видим, что в нарушение резолюции 1244 создаются уже косовские вооруженные силы. Пытаются пропихнуть Косово в различные международные организации, была предпринята попытка обеспечить условия, чтобы Косово стало членом Совета Европы. Видим активность на других международных площадках. Вот это реальность сегодняшнего дня добавил Грушко

Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад и сербскую оппозицию в лицемерии из-за отрицания сходства ситуаций вокруг Гренландии и Косова.