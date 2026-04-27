В МИД РФ на примере Бельгии и БиГ рассказали о двойных стандартах Запада Грушко рассказал о двойных стандартах в отношении Боснии и Герцеговины

Москва27 апр Вести.Европейские страны применяют двойные стандарты в отношении Боснии и Герцоговины. Об этом в интервью с ИС "Вести" рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он отметил, что в Европе очень "много сложносочиненных стран".

Мне довелось 10 лет поработать в Бельгии. Я знаю, как она устроена. Это очень сложносочиненная конструкция. Там два сообщества - франкофонное и нидерландофонное, или фламандское сообщество. Два региона плюс германофонное сообщество, очень сложные взаимоотношения между ними. Но никому в голову не приходит со стороны сказать: бельгийцы, вы неправильно все устроили, давайте мы вам предложим план. Почему-то в отношении Боснии и Герцеговины это расхожий разговор огромного количества советчиков, которые занимаются социально-политической инженерией, а на самом деле сеют хаос, дестабилизируют регион, а самое главное — решают свои геополитические задачи, связанные со сдерживанием России. И [нацелены на] овладение этой территорией как своей эксклюзивной территорией, где влияют только они. объяснил Грушко

Ранее в интервью ИС "Вести" он также заявил, что историческое сотрудничество между народами России и Сербии – ключевой фактор поддержания стабильности на Балканах.