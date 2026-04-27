В МИД России заявили о произволе Берлина и Лондона против сербов Замглавы МИД РФ: Берлин и Лондон пытаются сломать сопротивление сербского народа

Москва27 апр Вести.Власти ФРГ и Великобритании пытаются сломать сопротивление сербского народа, заявил ИС "Вести" заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Об этом, в частности, шла речь в ходе обсуждений с представителями Республики Сербской и Сербии, пояснил представитель МИД России.

Понятно, что одна из центральных тем - это сохранение дейтоновской конструкции, которая подвергается давлению со стороны западных партнеров. Прежде всего Берлин и Лондон активны на этом треке. Мы видим, что через насильственную унитаризацию Боснии и Герцеговины пытаются сломать сопротивление сербского народа, [идет] сопротивление сербскому руководству, которое исходит из того, что принципы Дейтона незыблемы сказал он

Дипломат напомнил, что Дейтонские соглашения (Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине) закрепили за Боснией и Герцеговиной статус государства, состоящего из двух основных частей (энтитетов) — Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины, и трех государствообразующих народов (бошнякский, хорватский и сербский народы).

Это единственная конструкция, которая может поддерживать баланс интересов и сохранять мир между народами, проживающими на территории Боснии и Герцеговины пояснил Грушко

Ранее в МИД РФ заявили, что Брюссель подчиняет Балканы, навязывая дружбу против России.