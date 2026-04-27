Москва27 апр Вести.Дейтонское соглашение, которое является общим рамочным соглашением о мире в Боснии и Герцеговине (БиГ), подвергается деформации путем иностранного вмешательства, заявил ИС "Вести" заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Мы критически оцениваем функционирование Дейтона. Не потому, что Дейтон плохой или хороший. Такая конструкция была, она была принята, подчеркну, энтитетами (территориальные единицы Боснии и Герцеговины), государствообразующими народами. А деформируется она как раз путем иностранного вмешательства в виде господина Шмидта (Кристиан Шмидт — действующий Высокий представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине. – Прим. ред.) заявил представитель МИД России

Грушко отметил, что Россия последовательно выступала за окончательное сворачивание аппарата Высокого представителя по БиГ.

Еще в 2006 году было принято решение, что надо заканчивать с этим институтом: боснийские народы должны выйти в самостоятельное политическое плавание, и они должны определять, каким образом будут сохранять или изменять структуру государства добавил он

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается "приватизировать" урегулирование в Боснии и Герцеговине и создать альтернативные форматы "наблюдения" за ситуацией, которые подменяют собой механизмы Совета Безопасности ООН и исключают мнение несогласных.