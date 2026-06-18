МИД РФ и генсек ОБСЕ обсудили причины кризиса в организации Грушко: курс НАТО и ЕС исключает возвращение ОБСЕ к созидательной работе

Москва18 июн Вести.Замглавы МИД РФ Александр Грушко и генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу обсудили состояние дел в организации. Об этом сообщает российское ведомство.

На полях ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности стороны подняли вопросы углубляющегося кризиса ОБСЕ и утраты ее влияния в современных условиях.

С российской стороны было подчеркнуто фундаментальное значение уважения принципа неделимости безопасности всеми государствами – участниками ОБСЕ, обязательства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других говорится в сообщении

МИД РФ подчеркнул, что курс НАТО и Евросоюза на демонизацию России и создание зон исключительного влияния в Европе в корне противоречат этому принципу.

Такой подход, по мнению Москвы, исключает возвращение ОБСЕ к созидательной работе в рамках ее изначального предназначения и ослабляет ее востребованность как инструмента безопасности.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что европейские страны в составе организации не могут вести диалог с Москвой. По его словам, причиной является требование следовать общей линии ЕС и НАТО.