В МИД РФ рассказали, что привело ОБСЕ к глубокому кризису

Масленников: узкоблоковые интересы ЕС и НАТО загнали ОБСЕ в глубокий кризис В МИД РФ рассказали, что привело ОБСЕ к глубокому кризису

Москва13 июл Вести.Узкоблоковые интересы Евросоюза (ЕС) и НАТО загнали Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в состояние глубокого кризиса.

Об этом сообщил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников агентству РИА Новости.

Негатив применительно к ОБСЕ связан со стремлением ЕС и НАТО реализовать через венскую площадку собственные исключительно узкоблоковые интересы, что в итоге загнало Организацию в состояние нынешнего глубокого кризиса заявил Масленников

При этом, по его словам, "это не отменяет обязательства государств по выплате ежегодных взносов в Сводный бюджет ОБСЕ".

В июне сообщалось, что на полях ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности стороны подняли вопросы углубляющегося кризиса ОБСЕ и утраты ее влияния в современных условиях.

Позже глава МИД России Сергей Лавров назвал ОБСЕ "полумертвым" объединением, из которого необходимо выходить.