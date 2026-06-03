Посол РФ: ЕС никогда не прекращал давление на Сербию, а с началом СВО усилил

Посол РФ заявил, что давление ЕС на Сербию возросло после начала СВО Посол РФ: ЕС никогда не прекращал давление на Сербию, а с началом СВО усилил

Москва3 июн Вести.ЕС всегда оказывал давление на Сербию, а с началом СВО оно только усилилось. Таким мнением с ИС "Вести" поделился посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко во время выступления на ПМЭФ.

Он добавил, что одной из мер давления на Белград является притормаживание движения Сербии в сторону полноценного членства в Европейском союзе.

[Попытки разрушить отношения РФ и Сербии и давление на Белград] были и до СВО, я об этом по разным поводам говорил, такое давление имело место. Но понятно, что с началом СВО, с введением санкций Евросоюза и неприятием этих санкций со стороны Сербии, давление резко возросло. …Брюссель, ну, собственно, я даже не могу сказать негласно, а гласно притормаживает движение Сербии в сторону полноценного членства в Европейском союзе рассказал Боцан-Харченко

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев рассказал, что для давления на Белград ЕС угрожает отменой безвизового режима с Сербией. Брюссель требует от сербского руководства отменить безвиз с Россией.