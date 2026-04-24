Москва24 апр Вести.Запад на Балканах ведет психологическую войну против России. Об этом ИС "Вести" заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, Запад развязал гибридную войну против РФ с "горячим театром" военных действий на Украине.

Но на самом деле он и многие другие регионы объявил зонами, где Россию надо сдерживать. И Балканы являются одним из театров, где они реально ведут против нас политико-дипломатическую, психологическую войну. Забивают умы населения вот этими безумными совершенно идеологемами о том, что если Россия будет на Балканах, то все – настанет конец Евросоюзу … Столетиями была Россия на Балканах и будет оставаться. Ну, все, как бы историю не изменить, географию не изменить, симпатии не изменить, традиции не изменить. Нет, они пытаются переломать все это через колено, взять эти территории под свой контроль и дальше уже заниматься полным переформатированием и народов, и общества, чтобы забыли свой генетический код, традиции