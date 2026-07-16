Вучич раскрыл позицию Сербии по вопросу о территориальной целостности Украины Вучич заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

Москва16 июл Вести.Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Киев для участия в саммите "Юго-Восточная Европа — Украина" заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности этой постсоветской республики, Слова сербского лидера приводит Лента.ru.

Политик также выразил готовность к укреплению двустороннего сотрудничества и анонсировал увеличение гуманитарной помощи, а также участие сербских специалистов в восстановлении одного из украинских городов.

Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и искренне благодарны Украине за то, что она поступает так же по отношению к нам заявил Вучич

До этого в связи с вопросом о территориальной целостности Украины сербский президент неоднократно говорил об опасениях Белграда в связи с косовским прецедентом.

Одновременно сербский президент подчеркнул, что его присутствие в Киеве не означает изменения внешнеполитического курса страны.

Вместе с тем, на саммите в украинской столице глава балканской республики отказался подписывать итоговую декларацию, содержащую антироссийские тезисы.

14 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает ошибочной позицию властей Азербайджана по Украине. Песков добавил, что российская сторона продолжит последовательно объяснять Баку свою позицию по украинскому вопросу.