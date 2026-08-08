Вучич не ждет скорого окончания конфликта на Украине

Вучич заявил, что не видит пути к скорому окончанию украинского конфликта Вучич не ждет скорого окончания конфликта на Украине

Москва8 авг Вести.Президент Сербии Александр Вучич заявил на встрече с Владимиром Зеленским, что не видит пути к скорому окончанию украинского конфликта, и предрек тяжелую зиму.

Зеленский находится с визитом в Сербии, в субботу он встретился с Вучичем.

Я не вижу пути для скорого окончания войны сказал президент Сербии

Он добавил, что Украину, вероятно, ждет тяжелая зима. При этом сербский лидер указал, что международное сообщество очень хочет скорого завершения конфликта.

Вучич выразил надежду, что после окончания конфликта сотрудничество между Сербией и Украиной станет более прочным и масштабным, в том числе во внешней политике.

Ранее Украина и Сербия подписали меморандум о взаимопонимании.