Вучич выразил сомнение, что Сербия и Украина вступят в ЕС в скором времени

Вучич усомнился, что Сербия и Украина вступят в ЕС в скором времени Вучич выразил сомнение, что Сербия и Украина вступят в ЕС в скором времени

Москва8 авг Вести.Ни Украина, ни Сербия не смогут стать членами ЕС в ближайшее время. Такое мнение выразил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белграде.

По его словам, Украина стремится стать членом ЕС очень быстро, однако он не верит, что все страны-члены ЕС смогут единогласно проголосовать за вступление Киева.

Я говорил Зеленскому, что было бы хорошо, если бы Украина, Молдавия и другие страны вступили бы в ЕС, но я не считаю, что все европейцы позитивно смотрят на членство. Я желаю удачи и всего самого лучшего Украине, но я реалист отметил Александр Вучич

Также, по его словам, в ближайшее время он не видит и для Сербии возможности вступления в ЕС.

Сама Сербия имеет статус кандидата на членство в ЕС с 2012 года, переговоры о вступлении в сообщество идут с 2014 года. В июле этого года Вучич выразил разочарование Белграда тем фактом, что за последние пять лет страна не открыла ни одной новой главы переговоров о вступлении в Евросоюз.