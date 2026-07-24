Москва24 июлВести.Для Сербии не существует иных путей, кроме вступления в Европейский союз. С таким заявлением выступил президент страны Александар Вучич, чьи слова приводит пресс-служба правящей Сербской прогрессивной партии.
Глава государства расценил направление к интеграции в ЕС как стратегическую цель.
Других путей для нас нетподчеркнул сербский лидер
Кроме того, политик отметил, что не видит причин для Белграда отказываться от партнерства с Украиной.
Мы не можем выступать против кого-то только потому, что кто-то другой выступает против негозаключил Вучич
Ранее Вучич заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом на саммите в Киеве он отказался подписывать декларацию с антироссийскими тезисами.