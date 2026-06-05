Мерц потребовал от Сербии "определиться со стороной" для вступления в ЕС

"Должна определиться": Мерц выдвинул Сербии условие для вступления в ЕС Мерц потребовал от Сербии "определиться со стороной" для вступления в ЕС

Москва5 июн Вести.Если Сербия хочет вступить в Евросоюз, она должна отказаться от взвешенной позиции в отношениях с Россией, Китаем и Европой и определиться, на чьей она стороне. Об этом заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц. Трансляцию мероприятия вел канал Phoenix.

По его мнению, Сербия должна четко решить, с кем будет строить свое будущее. Мерц добавил, что уже донес это требование до президента республики Александра Вучича на личной встрече.

Сербии открыт путь в Европейский союз, однако она также должна определиться, на чьей стороне стоит. То есть, не может быть политики балансирования между Россией, Китаем и Европой… Если ответ из Сербии – "Европа", то ответ из Европы – "Сербия" заявил Мерц

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил, что Евросоюз всегда давил на страну, а после начала специальной военной операции это давление лишь усилилось. Он отметил, что один из методов давления на сербов - препятствование процессу полноценного присоединения Сербии к Евросоюзу.