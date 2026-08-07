В Сербии заявили о риске ухудшения отношений с РФ из-за визита Зеленского

В Сербии заявили, что визит Зеленского угрожает отношениям с Россией В Сербии заявили о риске ухудшения отношений с РФ из-за визита Зеленского

Москва7 авг Вести.Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Сербию негативно скажется на отношениях Белграда и Москвы. Об этом сообщила сербская оппозиционная партия "Мы — сила народа" на своем официальном сайте.

Представители франции напомнили, что президентский мандат Зеленского истек еще в 2024 году.

Напоминаем, что у Зеленского истек мандат 20 мая 2024 года и с того дня он — нелегальный и нелегитимный президент Украины, то есть каждый разговор с ним и договор не имеют никакого значения, кроме нанесения вреда отношениям Сербии и России говорится в заявлении

В партии обратили внимание, что Зеленский прибыл в Сербию именно в момент острого энергетического кризиса. Как утверждают оппозиционеры, зависимость страны от российского газа стала критической, а его поставки теперь идут урезанными объемами из-за противоречивой политики президента Александра Вучича.

По словам бывшего сербского вице-премьера и основателя партии "Движение социалистов" Александра Вулина, визит Зеленского в Белград противоречит желанию граждан Сербии и был совершен в качестве акта мести Евросоюзу (ЕС).