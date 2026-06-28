Москва28 июн Вести.Политолог Александр Асафов считает, что желание президента Сербии Александра Вучича досрочно уйти в отставку может свидетельствовать о принятии им стратегического решения в интересах страны. Такой комментарий эксперт дал "Ленте.ру".

По словам Асафова, Сербия проанализировала результаты выборов в Венгрии, Болгарии, Румынии и Молдавии и пришла к выводу, что в условиях политической турбулентности ей необходимо сохранить нынешнее положение, не допуская влияния внешних игроков. Эксперт отметил, что такой курс выражается в постепенном движении в сторону Евросоюза при одновременном сохранении выгод от отношений с другими партнерами, в том числе с Россией.

Асафов пояснил, что если бы Вучич ушел на фоне протестов, это могло бы быть воспринято как проявление слабости. В таком случае, по мнению политолога, его политические противники, которые пользовались внешней поддержкой во время многотысячных протестных акций, получили бы шанс прийти к власти. Однако нынешний сценарий, как считает эксперт, оставляет возможность сохранить существующий порядок вещей, даже если для этого придется пожертвовать политической фигурой Вучича, на которой, по словам Асафова, США уже давно поставили крест.

Политолог заключил, что речь, вероятно, идет о стратегическом решении, а дальнейшее развитие ситуации покажет, насколько оно окажется успешным.

27 июня Вучич заявил, что его президентский срок подходит к завершению и речь идет о "последних днях и неделях" его пребывания у власти.