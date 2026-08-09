Москва9 авгВести.Президент Сербии Александр Вучич отверг обвинения политических оппонентов в изменении внешнеполитического курса после визита в Белград Владимира Зеленского. Глава государства подчеркнул, что страна не встала на сторону Киева в конфликте с Россией и ничего не потеряла от проведенных переговоров. Об этом он заявил журналистам, передают Danas и Politika.
Я не буду служить никому другому... Служу только Сербии, научитесь уже этомузаявил сербский президент
Вучич напомнил, что Сербия по-прежнему не присоединилась к антироссийским санкциям, а Украина сохраняет позицию непризнания независимости Косова. Президент также уточнил, что в ходе встречи вопросы текущего военного сотрудничества не обсуждались.
Сербский лидер прокомментировал встречу с Зеленским на фоне прошедшей в Белграде акции протеста оппозиции с российскими флагами и портретами Владимира Путина.