Уехал ни с чем: политолог Станкевич подвел итог визита Зеленского в Белград Политолог Станкевич: Зеленский уехал из Белграда с пустыми руками

Москва8 авг Вести.Владимир Зеленский не получил от визита в Белград ничего, кроме внимания СМИ и помпезного пиара. Из Сербии глава киевского режима уехал с пустыми руками, заявил историк и политолог Сергей Станкевич в беседе с KP.RU.

Зеленский прибыл в Белград с официальным визитом 7 августа. Там у него состоялись переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, по итогам которых стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Глава республики также высказался в поддержку территориальной целостности Украины.

Что получает от визита Зеленский? Свою излюбленную пищу – внимание СМИ, картинки в новостях, помпезный пиар. Смотрите, дескать, как меня принимает союзник Москвы, которого я "вырвал у Путина из рук". Пусть губитель Украины покуражится в доступной ему примитивной форме. На деле он все равно уехал из Белграда с пустыми руками сказал он

Для президента Сербии, по словам эксперта, приезд Зеленского создал "очень удобную картинку": так Вучич показывает, что может принимать главу киевского режима в Белграде и поддерживать территориальную целостность Украины, но в то же время не вводить санкции против России и не принимать участие в военных поставках.