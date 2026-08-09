Москва9 авг Вести.Избеганием сербским президентом Александром Вучичем общения с представителями СМИ, в том числе российских, может быть не случайным. Об этом журналист ИС "Вести" Валентин Богданов написал в своем канале в MAX.

Он вспомнил эпизод, произошедший в 2025 году и связал его с недавней встречей Вучича с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Помню, как в прошлом году, увидев в ООН сербских журналистов, ожидавших Александра Вучича (он всегда с радостью общался с российской прессой в Нью-Йорке), решили присоединиться к ожидавшим. Коллеги уверенно говорили, что он скоро появится, но пресс-служба начала как-то странно суетиться. В итоге уже анонсированный подход отменили. Тогда казалось, что это чистая случайность. Сейчас, после кадров с Зеленским из Белграда, кажется, что может и нет рассказал Богданов

Ранее сообщалось, что Вучич не обсуждал с Зеленским военное сотрудничество Украины и Сербии. В то же время он заявил, что Белград готов приложить максимум усилия, чтобы помочь Украине в вопросе скорейшего вступления в Евросоюз.