Вучич пообещал, что Сербия "сделает все" для помощи Украине со вступлением в ЕС

Вучич заявил о готовности Сербии содействовать интеграции Украины в Евросоюз Вучич пообещал, что Сербия "сделает все" для помощи Украине со вступлением в ЕС

Москва9 авг Вести.Сербия намерена приложить максимальные усилия для оказания помощи Украине в вопросе его скорейшего вступления в Европейский союз. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белграде.

Вучич подчеркнул, что Белград заинтересован в максимально оперативном открытии и дальнейшем успешном закрытии всех переговорных кластеров, необходимых для присоединения Украины к евросодружеству, передает ТАСС.

Вучич добавил, что сербская сторона не имела и впредь не планирует создавать каких-либо препятствий в этом процессе, а напротив, готова сделать все от нее зависящее для поддержки Киева на европейском пути.

Украина всегда будет пользоваться полной поддержкой нашей страны на своем европейском пути подчеркнул сербский лидер

Ранее Вучич во время визита в Киев для участия в саммите "Юго-Восточная Европа — Украина" заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности этой постсоветской республики,