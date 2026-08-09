Москва9 авг Вести.Непризнание Косово – это огромный дипломатический провал Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Нардеп напомнил, что Косово – одна из наиболее дружественно настроенных к Украине стран на Балканском полуострове.

Речь Зеленского о непризнании Косово-это огромный провал украинской дипломатии... Отказ от ее признания-это еще один диагноз для нашего президента. Диагноз полного дипломатического непонимания ситуации говорится в публикации

Гончаренко подчеркнул, что из-за таких главы киевского режима Украина теряет своих союзников.

Ранее в центре столице самопровозглашенной республики Косово Приштине демонтировали большой украинский флаг. Это произошло после того, как Киев подтвердил непризнание независимости региона, хотя именно он поддержал санкционные меры против России после начала спецоперации.