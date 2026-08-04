Москва4 авг Вести.Страны Европы и США, покровительствующие главе киевского режима Владимира Зеленского, могут квалифицироваться как государства, поддерживающие терроризм. Об этом заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог, почетный президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс.

Политолог указал: ни страны Европы, ни США не осуждают террористические атаки киевского режима против России.

То, что Зеленский открыто практикует терроризм и делает это в разных формах и регулярно - в этом нет сомнений. И также нет сомнений, что никто ни в Европе, ни в Вашингтоне его за это не осуждает и от него никак не отмежевывается. Поэтому, с моей точки зрения, покровители Зеленского вполне могут квалифицироваться как государства, поддерживающие терроризм сказал Дмитрий Саймс

По его словам, и в США, и в ЕС прекрасно знают, что представляет собой современная Украина.

Можно с уверенностью сказать, что это государство недемократическое, режим нелегитимный, процветает коррупция, не соблюдаются никакие законы войны. Все это прекрасно известно и в Соединенных Штатах, и в европейских столицах. Это часто даже признается, но не оказывает никакого влияния на поддержку, которую получает Зеленский. Потому что Зеленского поддерживают не потому, что он такой хороший, не потому, что Украина такое замечательное государство, а потому, что Украина — это, с их точки зрения, Анти-Россия. Это полезное оружие против нас. И эту реальность мы должны понимать и ею руководствоваться, когда мы формулируем наши ответы подчеркнул Дмитрий Саймс

Одной из главных причин поддержки Киева американцами политолог назвал русофобские настроения, которые господствуют сейчас в США.

Они это делают - я сейчас говорю меньше о самом Трампе, больше о его окружении, о конгрессе, о средствах массовой информации - потому, что в Америке сейчас господствуют русофобские настроения. Трамп, как мне кажется, к его чести, этим настроениям мало подвержен. Но Америке политически, особенно накануне промежуточных выборов, особенно когда в войне с Ираном многое не получается, хочется создать впечатление, что Соединенные Штаты чужими, то есть украинскими руками наносят ущерб главному сопернику, то есть России сказал Дмитрий Саймс

Также Саймс указал на непосредственную помощь США в осуществлении Украиной террористических атак против России.