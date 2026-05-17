В Гайсине демонтируют аллею памяти погибших для сокрытия потерь ВСУ

Москва17 мая Вести.В городе Гайсин Винницкой области власти демонтировали аллею памяти с фотографиями местных жителей, погибших в ходе конфликта с Россией. По данным источника в силовых структурах, переданным ТАСС, цель демонтажа — скрыть реальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Поводом стали "вирусные" сообщения, которые расходятся в соцсетях и по которым отчетливо видны реальные потери ВСУ пояснил собеседник агентства

Ранее российские силовые структуры сообщали о значительных потерях украинской армии на сумском направлении. Такой вывод был сделан после анализа публикуемых некрологов и сообщений украинских волонтеров. По информации, поступающей с фронта, командование ВСУ вынуждено перекидывать в Сумскую область отдельные элитные подразделения для пополнения группировки.