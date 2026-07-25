Москва25 июлВести.Памятник советскому актеру, поэту, барду Владимиру Высоцкому открыт в историческом центре Омска – города, который в этом году выбран культурной столицей России.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко разместил в мессенджере MAX фотографии с церемонии, которая состоялась в день памяти поэта.
Открывая памятник, омский губернатор отметил, что Владимир Семенович был не просто талантливым артистом, а голосом эпохи – искренним и правдивым.
Вместе с Заместителем Председателя Правительства России Алексеем Логвиновичем Оверчуком и главами регионов Российской Федерации открыли в Омске – Культурной столице России, памятник Владимиру Высоцкомуговорится в публикации Хоценко
По словам главы региона, его песни и стихи до сих пор актуальны, а творчество живет в сердцах миллионов россиян.
Владимир Высокий ушел из жизни 46 лет назад – 25 июля 1980 года.