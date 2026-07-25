В Омске в день памяти Высоцкого открыли памятник поэту

Памятник Владимиру Высоцкому появился в Омске В Омске в день памяти Высоцкого открыли памятник поэту

Москва25 июл Вести.Памятник советскому актеру, поэту, барду Владимиру Высоцкому открыт в историческом центре Омска – города, который в этом году выбран культурной столицей России.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко разместил в мессенджере MAX фотографии с церемонии, которая состоялась в день памяти поэта.

Открывая памятник, омский губернатор отметил, что Владимир Семенович был не просто талантливым артистом, а голосом эпохи – искренним и правдивым.

Вместе с Заместителем Председателя Правительства России Алексеем Логвиновичем Оверчуком и главами регионов Российской Федерации открыли в Омске – Культурной столице России, памятник Владимиру Высоцкому говорится в публикации Хоценко

По словам главы региона, его песни и стихи до сих пор актуальны, а творчество живет в сердцах миллионов россиян.

Владимир Высокий ушел из жизни 46 лет назад – 25 июля 1980 года.